Galatasaray Avrupa defterini kapattı, Chelsea 2 - Galatasaray 0

Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final yolundaki son virajda Chelsea karşısında aradığını bulamadı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Samuel Eto'o ile 42. dakikada Cahill kaydetti. Bu skorla İngiliz ekibi Devler Ligi'nde bir üst tura yükselirken Galatasaray Avrupa defterini kapattı...
Maçta ilk gol erken geldi. Chelsea maçın 4. dakikasında, Eto'o'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, 42. dakikada Cahill'in gölü ile durumu 2-0 yaptı.
Karşılaşmanın hakemiliğini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yaptı.
Maçın önemli anları
90'+1' Selçuk İnan sarı kart gördü.
88' Fernando Torres, gol şansı ancak kaleci uzaklaştırıyor.
87' Selçuk İnan rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ramires.
85' Samuel Eto'o oyundan çıkıyor ve yerine Fernando Torres oyuna dahil oluyor.
83' Cesar Azpilicueta şutunu çekiyor ama farklı aut.
82' Oscar oyundan çıkıyor ve yerine Andre Schürrle oyuna dahil oluyor.
81' Semih Kaya rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Eden Hazard.
77' Emmanuel Eboué oyundan çıkıyor ve yerine Izet Hajrovic oyuna dahil oluyor.
68' Didier Drogba sarı kart gördü.
67' Yekta Kurtuluş oyundan çıkıyor ve yerine Hakan Kadir Balta oyuna dahil oluyor.
66' Samuel Eto'o topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.
58' sarı kartBranislav Ivanovic sarı kart gördü.
54' Burak Yılmaz oyundan çıkıyor ve yerine Umut Bulut oyuna dahil oluyor.
51' Ramires rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Wesley Sneijder.
50' Oscar sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri şu anda tedavisini yapıyorlar.
45'+3' John Terry rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Didier Drogba.
45'+2' Burak Yılmaz rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ramires.
45'+2' Burak Yılmaz rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Willian.
45'+1' Eden Hazard rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Burak Yılmaz.
42' GOL Top bir an boşta kaldı Gary Cahill bu fırsatı kaçırmadı ve topu filelerle buluşturdu
40' Oscar sarı kart gördü.
36' Didier Drogba şutunu çekiyor ama farklı aut.
36' Didier Drogba rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Branislav Ivanovic.
33' John Terry için gol şansı. Topun gelişine vurdu. Ancak isabetsiz.
32' Eden Hazard rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Selçuk İnan.
31' Eden Hazard rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Burak Yılmaz.
29' Galatasaray, Felipe Melo ile yükleniyor, bir şut ama farklı şekilde auta gidiyor.
27' Wesley Sneijder rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Branislav Ivanovic.
19' Felipe Melo sarı kart gördü.
8' Ramires sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri şu anda tedavisini yapıyorlar.
8' Ramires rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Selçuk İnan.
4' GOL: Chelsea adına Samuel Eto'o golü attı.
Chelsea taraftarı ve Drogba
Bu karşılaşma en çok Didier Drogba için büyük anlam taşıyordu. Kariyerinin en iyi yıllarını yaşadığı Chelsea ile şimdiki takımı Galatasaray'ın karşılaştığı maçta İngiliz seyirciler Drogba'yı unutmadı. Stadın her yerine Fildişi Sahilli oyuncunun posterlerini asan taraftarlar, 'DROGBA LEGEND'(Efsane Drogba) pankartları açtı.
Jose'den hakeme tepki
Mourinho, 45.dakikda Burak'ın hemen Chelsea kulübesi önünde yerde kalması ile hakemin faul kararı vermesi üzerine sinirlendi. Mourinho, Burak'ın kendini yere bıraktığını ifade edip, tepki olarak yerinden fırladı ve soyunma odası tüneline gitmeye kalktı. Ardından Mourinho maçın uzatma anlarını soyunma odası tünel girişimde izledi
Mancini, Avrupa kupalarında dalya yaptı
Galatasaray'ın İtalyan teknik direktörü Roberto Mancini, Chelsea karşısında Avrupa kupalarında kariyerinin 100. maçına çıktı. İtalya'nın Fiorentina ekibini çalıştırdığı 2001-02 sezonunda, Ukrayna'nın Dnipro Dnipropetrovsk takımına karşı ilk Avrupa kupası maçına çıkan Mancini, 100. maçında Chelsea'ye karşı galibiyet aradı. İtalyan teknik adam, geride kalan maçlarda 47 galibiyet, 27 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti. 49 yaşındaki deneyimli teknik adam, Chelsea karşısında kariyerinin 13. maçına çıktı. Mancini, Lazio, Manchester City ve Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemlerde Londra ekibiyle oynadığı 12 maçın 6'sını kazanırken, 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İlk 11'ler
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Lampard, Willian, Oscar, Hazard, Eto'o
Chelsea yedekler: Schwarzer, David Luiz, Fernando Torres, Obi Mikel, Schürrle, Demba BA, Kalas
Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih, Chedjou, Telles, Melo, Yekta, Selçuk, Burak, Drogba, Sneijder
Galatasaray yedekler: Ufuk Ceylan, Burdisso, Ceyhun, Hajrovic, Umut, Hakan, Sabri