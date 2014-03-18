Galatasaray Avrupa defterini kapattı, Chelsea 2 - Galatasaray 0

90'+1' Selçuk İnan sarı kart gördü.

88' Fernando Torres, gol şansı ancak kaleci uzaklaştırıyor.

87' Selçuk İnan rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ramires.

85' Samuel Eto'o oyundan çıkıyor ve yerine Fernando Torres oyuna dahil oluyor.

83' Cesar Azpilicueta şutunu çekiyor ama farklı aut.

82' Oscar oyundan çıkıyor ve yerine Andre Schürrle oyuna dahil oluyor.

81' Semih Kaya rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Eden Hazard.

77' Emmanuel Eboué oyundan çıkıyor ve yerine Izet Hajrovic oyuna dahil oluyor.

68' Didier Drogba sarı kart gördü.

67' Yekta Kurtuluş oyundan çıkıyor ve yerine Hakan Kadir Balta oyuna dahil oluyor.

66' Samuel Eto'o topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

58' sarı kartBranislav Ivanovic sarı kart gördü.