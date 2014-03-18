Chelsea - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray kritik Chelsea sınavında! İlk 11'ler... Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 1-1'lik skorun rövanşında Londra'da Chelsea'nin konuğu oluyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Chelsea'ye konuk oluyor. Stamford Bridge Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Felix Brdych yönetecek.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih, Chedjou, Telles, Melo, Yekta, Selçuk, Sneijder, Drogba, Burak

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Lampard, Willian, Oscar, Hazard, Eto'o.

Tur bileti kimin olacak?

Turu geçecek tarafın "Devler Ligi"nde çeyrek final oynayacağı eşleşmenin ilk ayağında, kendi seyircisi önünde 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu kez Stamford Bridge Stadı'nda tur biletini almaya çalışacak. Geride kalan sezonda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde oldukça başarılı bir performans sergileyen "Cim Bom", bu sezon teknik direktör Roberto Mancini idaresinde aynı başarıyı tekrarlayabilmek için son şansını kullanacak.

Mancini'yle Avrupa'da 6. maç

Chelsea-Galatasaray karşılaşması, teknik direktör Roberto Mancini'nin sarı-kırmızılı ekibin başında 6. Avrupa kupası maçı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk maçına teknik direktör Fatih Terim idaresinde çıkan ve Real Madrid'e 6-1 yenilen Galatasaray, Roberto Mancini yönetiminde çıktığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Mancini yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında İtalyan ekibi Juventus'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak çok önemli 1 puan kazanan sarı-kırmızılı ekip, ardından Kopenhag'ı İstanbul'da 3-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetiyle tanıştı. Danimarka temsilcisine deplasmanda 1-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşatan "Cim Bom", Real Madrid'e ise deplasmanda 4-1 kaybederken, son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenip, gruptan çıkmasını sağlayan çok önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan teknik adam idaresindeki son maçında ise Chelsea ile İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.

En golcü Umut Bulut

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon geride kalan 7 maçta sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Umut Bulut. Takımının "Devler Ligi"nde oynadığı 7 maçın tamamında süre alan ancak sadece deplasmanda oynanan Real Madrid maçına ilk 11'de başlayabilen Umut, sahada kaldığı toplam 155 dakikaya 3 gol sığdırdı. Umut'un ardından ikişer golle Drogba ve Sneijder gelirken, Melo ile Chedjou da birer kez rakip fileleri havalandırdı. Umut Bulut'un, Juventus-Galatasaray maçında skoru 2-2'ye getiren golü ve Sneijder'in Galatasaray-Juventus maçında skoru belirleyen tek golü, sarı-kırmızılı ekibin grup aşamasındaki en kritik golleri olarak dikkatleri çekti.

Burak Yılmaz "Devler Ligi"nde gole hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezon Galatasaray'ın skor yükünü çeken Burak Yılmaz, bu sezon henüz rakip ağları havalandıramadı. Geçen sezon forma giydiği 9 maça 8 gol sığdıran ve sarı-kırmızılı ekibin çeyrek finale kadar yükselme başarısında en büyük pay sahiplerinden olan Burak, Galatasaray'ın bu sezonki 7 maçının 5'inde forma şansı bulup, 430 dakika süre almasına karşın, skora katkı yapamadı.

Avrupa kupalarında 255. maç

Galatasaray, yarın yapacağı Chelsea maçıyla Avrupa kupaları tarihindeki 255. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 150, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 71, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, toplam 254 maç yaptı. Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çeken Galatasaray, geride kalan 254 maçta 97 galibiyet ve 91 yenilgi aldı, 66 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 357 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 366 gol gördü.