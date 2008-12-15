Cheeks ile yollar ayrıldı



NBA'de koçlar için yaprak dökümü sürüyor. Son olarak istenilen sonuçları bir türlü alamayan Philadelphia'da, Maurıce Cheeks'in görevine son verildi.



Geçen sezon, play-off ilk turunda Detroit Pistons karşısında iki maç kazanan Philadelphia 76’ers, bu yıl all-star pota altı oyuncusu Elton Brand ile takviye ettiği kadrosundan büyük başarılar bekliyordu.



Sezon öncesi Andre Iguodala ve Louis Williams ile kontrat yenileyen 76’ers, ilk 14 maçta sadece 9 galibiyet alınca, fatura 4 yıldır takımın başında bulunan koç Maurice Cheeks'e kesildi.



Genel Menajer Ed Stefanski, geçen sezonun sonunda iyi sonuçlar veren hızlı basketbol anlayışını sahaya yansıtamadığı gerekçesiyle Cheeks ile yollarını ayırdıklarını söyledi.



Cheeks, P.J Carlesimo, Eddie Jordan, Sam Mitchell ve Randy Withman'ın ardından, henüz all-star arası verilmeden işinden olan 5. koç oldu.



Philadephia, sezon sonuna kadar takımı yöneteceği açıklanan Genel Menajer Yardımcısı Tony Di Leo ile çıktığı ilk maçta, güçsüz Washington'u evinde yendi.

