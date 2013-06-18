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Spor

Chedjou sarı-kırmızılı formayı giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Kamerunlu stoper Chedjou, sarı-kırmızılı formayı giydi ve açıklamalarda bulundu

18 Haziran 2013 10:52

Galatasaray'ın yeni transferi Kamerunlu stoper Chedjou, sarı-kırmızılı formayı giydi ve açıklamalarda bulundu. Chedjou, Fatih Terim'in kendisini sezon arasından bu yana istediğini söyledi.

Milli Takım'dan arkadaşı Dany'nin Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu kendisine anlattığını belirten Kamerunlu stoper, Fatih Terim'in kendisini sezon arasından bu yana istediğini belirterek, "Hocayla birebir tanışmadık ancak kendisine hem Türkiye'de hem de dünyada ne denli saygı duyulduğunu biliyorum" dedi.

Chedjou, "Terim, Aralık ayından beri beni istiyordu. O dönemde sakattım ancak yine de benimle ilgilendi. Buraya gelerek iyi bir tercih yaptım. Fransa'da tercihime şaşırdılar ancak ben tercihimin doğru olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

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