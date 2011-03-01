-ÇHD'NİN MÜDAHİLLİK TALEBİ REDDEDİLDİ ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Ayşe Paşalı'nın katil zanlısı olarak hakkında dava açılan boşandığı eşi İstikbal Yetkin'in yargılanmasına devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İstikbal Yetkin ve avukatı, maktul Ayşe Paşalı'nın babası Hüseyin, annesi Zeliha ve kardeşi Ahmet Paşalı ile avukatları, davaya müdahil olmak isteyen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar katıldı. Duruşmayı aralarında bazı yabancı basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda gazeteci izlerken, CHP'li bazı milletvekillerinin eşleri de duruşmada dinleyici olarak hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ramazan Aksan, ÇHD üyelerinin, davaya müdahil olmak için yazılı dilekçe sunduklarını belirtti. Aksan, sanık Yetkin'in, Adli Tıp Kurumu'na sevkinin henüz yapılamadığının anlaşıldığını söyledi. ÇHD üyesi avukat Pınar Yetkin, duruşmada, mahkemeye sundukları yazılı dilekçeyi okuyarak, dernek adına, kadınların her alanda karşılaştığı eşitsizliğin kaldırılması için müdahillik talebinde bulunduklarını belirtti. Sanık avukatı Fethi Öztürk ise davaya katılma taleplerinin CMK'nın 237. maddesine uygun olmadığını ifade ederek, ''Duruşmada, bir cinayet davası görülmesine karşın savunma hakkı ile kadın haklarının yarıştırılmaya çalışıldığını'' ileri sürdü. Öztürk, CMK'nın 237. maddesi uyarınca katılma talebinin reddine karar verilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı da katılma talebinin reddini talep etti. Mahkeme, ÇHD'nin, suçtan doğrudan zarar gören konumunda olmadığından, CMK'nın 237. maddesi gereğince katılma talebinin reddini kararlaştırdı. Sanık Yetkin'in, Adli Tıp Kurumu'na sevki için yazılan yazı akıbetinin sorulmasını kararlaştıran mahkeme, Yetkin'in, ceza ehliyetini etkileyen bir akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek, duruşmayı erteledi. İddianamede, sanık İstikbal Yetkin'in TCK'nın 82. maddesinin (a) bendi uyarınca ''tasarlayarak adam öldürme'' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Yetkin, 7 Aralık 2010'da, Yeni Etlik Caddesi'nde karşılaştığı, boşandığı Ayşe Paşalı'yı (42) bıçaklayarak öldürmüştü. Duruşma sonrasında, basın açıklaması yapan, Paşalı ailesinin avukatı Elif Tatar, duruşmaya ilişkin bilgiler verdi. ''Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'' tarafından yapılan açıklamada ise ''platformca kadınlar lehine yapılacak yasal düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin uygulamada hayata geçmesinin sağlanmasının cinayetleri önlemekteki önemine dikkat çekmek üzere bir yasa tasarısı hazırlandığı ve bu kapsamda, kadın milletvekilleriyle görüşmeler yapıldığı'' kaydedildi. ŞEVKAT-DER tarafından yapılan açıklamada da kadınlara yönelik saldırılar protesto edilerek, kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla değişik önerilerde bulunuldu.