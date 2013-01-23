ÇHD’li avukatlara darp Meclis gündeminde

Hülya Karabağlı

T24 Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, işkence, tecrit, toplu mezar, cezaevi, düşünce özgürlüğü gibi zorlu davalarla bilenen tutuklu avukatlarla ilgili darp olayını Meclis gündemine taşıdı.

Aygün, yanıtlaması istemiyle Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e verdiği soru önergesinde, “Gözaltına alınan avukatların darp edilmesini doğru buluyor musunuz? Avukatları darp edenler hakkında soruşturma açılmış mıdır? Ya da soruşturma açmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

Aygün, tutuklanma kararına kadar 42 saatlik dilimde yalnız bırakmadığı meslektaşlarının durumunu insan hakları ihlaline ilişkin bölümünü siyasetin gündemine getirdi ve Bakan Ergin’e verdiği soru önergesinin gerekçesinde Aygün, şu değerlendirmeyi yaptı:

Engin Çeber, Festus Okey, Efeoğlu kardeşler

Türkiye’de hemen hemen her gün evlere gece yarısı baskınları düzenleniyor ve muhalif olanlargözaltına alınıp tutuklanmaktadır.Son baskın ise Türkiye’nin saygın avukatlarına yönelik olmuştur.

Cezaevi, işkence, tecrit, düşünce özgürlüğü, toplu mezar konularında avukat olarak çalışmalar yapmalarının yanında Çağdaş Hukukçular Derneği’ne bağlı avukatlar; Hayata Dönüş Operasyonu’ndan Festus Okey’e, Ali ve Ayhan Efeoğlu kardeşlerin kaybedilmesinden Engin Çeber’in dövülerek öldürülmesine varıncaya dek onlarca hak davasına bakıyorlardı.

Bu davalar gibi Türkiye’nin en önemli davalarında da savunma yapmaktan hiçbir zaman kaçınmadılar. Geçtiğimiz hafta meslekleri gereği yaptıklarının sonucu olarak gözaltına alınmış ve 9 avukat tutuklanmıştır. Bu tutuklamalar Türkiye tarihinde adalete ve yargıya olan güveni bir kere daha sarsmıştır. Avukatların gözaltına alınış biçimini doğru buluyor musunuz?

-Türkiye tarihinde en önemli davalarda savunma yapan avukatların gözaltına alınış şeklini doğru buluyor musunuz? Neden sabaha doğru evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmışlardır?

-Gözaltına alınan avukatların darp edilmesini doğru buluyor musunuz? Avukatları darp edenler hakkında soruşturma açılmış mıdır? Ya da soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

-Avukatların gözaltına alınıp tutuklanmalarının arkasında önemli davalarda yer almalarının etkisi var mıdır?

-Duruşmaları sırasında Adalet Sarayı’nda destek için orada olan avukatlara polis müdahalesi emrini kim vermiştir? Avukatları darp eden polisler hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

Avukat Taylan Tanay'ın montu

Türkiye’de avukatlara operasyonda neden artış var?

-Türkiye’de avukatlara düzenlenen operasyonlar neden artış göstermektedir? Avrupa ülkelerinin bu konudaki uyarıları ülkenin itibarının sarstığının farkında mısınız?

-Türkiye’nin AİHM’den atılması isteği hakkında ne düşünüyorsunuz?

-2002-2012 yılları arasında gözaltına alınan ve tutuklanan kaç avukat vardır? Yıllara ve illere göre dağılımı nedir?

Tutuklanan avukat sayısı kaç

-2010-2012 yılları arası gözaltına alınan avukat sayısı kaçtır? Tutuklanan avukat sayısı kaçtır?

-Özellikle ceza avukatlarına düzenlenen operasyonlar bir rastlantı mıdır?

-İktidarınız döneminde avukatlar üzerinde oluşan baskılar sizi rahatsız etmekte midir?