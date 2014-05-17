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ÇHD'li avukatlar Soma'da gözaltına alındı

ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu 15 avukat ile birlikte toplam 31 kişi Soma'da gözaltına alındı. İzmir Barosu gözaltılar üzerine ilçeye bir ekip gönderdi

ÇHD&#39;li avukat Efkan Bolaç gözaltına alındı

17 Mayıs 2014 16:32

Soma'da aralarında avukat Efkan Bolaç ile ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da olduğu 15 avukat gözaltına alındı. Gözaltıların tutulduğu Soma Linyit Lisesi Kapalı Spor Salonuna gelen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, avukat Selçuk Kozağaçlı'nın kolunun kırılmış ya da çıkmış olabileceğini belirtti. Özel çoğunluğu ÇHD'li avukatlar olmak üzere, aralarında Manisalı gençlerin de bulunduğu 31 kişinin gözaltında olduğu bilgisini verdi.

İzmir Baro Başkanı Ercan Demir'in verdiği bilgiye göre, avukat Efkan Bolaç, Eğitim-Sen binasına doğru yürürken gözaltına alınmak istedi. İzmir ve Ankara Barosu'na bağlı avukatlar da polise itiraz etti. Çıkan gerginlik sırasında Bolaç ile birlikte 15 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı, İzmir Barosu'ndan Nergis Tuğba Aslan, Ayşegül Karpuz ve Fatma Kara da var.

Öte yandan İzmir Barosu bir ekip oluşturdu ve Soma'ya gönderdi.

 

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