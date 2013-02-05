ÇHD'den Başbakana suç duyurusu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi Başkanı Murat Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçeyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "iftira" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın 30 Ocak'ta yaptığı şu konuşma ile "suç işlediği" belirtildi:

"Bir apartman dairesinde gecenin yarısında avukatlar toplanıp 11 çelik kapı var orada ne iş görür? Bu çelik kapıların arkasında acaba ne iş yapılıyor. Bu çelik kapılar açılamıyor. Bu çelik kapılar açılmaya çalışılıyor. Açıklamayınca ne yapacak güvenlik camdan giriyor. İçerde ne isterseniz var. Yakılmak istenen evraklar, sahte kimlikler. Kim bunlar. İşini iyi bilen avukatlar. Dışarıda da bazı avukatlar o avukatlarla ilgili 'Onlara müdahale edilemez' diyor. Hadi canım sende... Nasıl edilemez. Onlar teröre yandaşlık yapılıyorsa bal gibi de edilir. Avukat hakkı savunacak, terörizmi değil. Hak hukuk neyse o önemli."

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında olduğu dokuz avukat Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi oldukları öne sürülerek 21 Ocak'ta tutuklanmıştı.

'11 kapılı bir mekan yok'

Avukat Murat Çelik imzalı suç duyurusu dilekçesinde, "Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarının gerçek dışı olduğu" ifade edildi:

"18 Ocak Cuma günü, derneğimize yönelik olarak yapılan operasyon kapsamında, ÇHD Genel Merkezinde, Ankara ve İstanbul Şubeleri ile yönetici ve üyelerimizin ev ve bürolarında aramalar yapıldı. 11 meslektaşımız bu aramalar sırasında, yani kendi ev veya bürolarında, ayrı ayrı gözaltına alındı. Avukatların gece yarısı toplantı halindeyken yakalandıkları iddiası gerçeği yansıtmıyor."

Dilekçede, avukatların ev veya bürolarında da 11 kapılı bir yerin olmadığını altı çizildi. Dilekçenin ekinde de arama ve el koyma tutanakları sunuldu.

'Suç unsuruna rastlanmadı'

TMK 10. madde ile görevli Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutanaklarına göre, derneğin Ankara ve İstanbul şubelerinde yapılan aramalarda "herhangi bir silah, mühimmat, patlayıcı madde, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler, örgütsel dokümanlar ve suç olabileceği değerlendirilebilen herhangi bir malzeme bulunamadı, suç unsuruna rastlanmadı."

Suç duyurusu dilekçesinde, "11 kapılı bir mekanın bulunmadığının tutanaklarla da kanıtlandığı" belirtilerek, "Başbakan Erdoğan'ın gerçeğe aykırı bilgiler vererek iftira da bulunduğu" ifade edildi.

Dilekçede, Anayasanın 138.maddesine göre, devam etmekte olan bir dava veya soruşturmaya ilişkin olarak hiç kimsenin yorum yapamayacağı, yargı organlarına talimat veremeyeceği hatırlatıldı ve Başbakan Erdoğan'ın, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsü" düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca yargılanması istendi.