ÇHD yöneticisine 'FETÖ' davası

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Munip Ermiş’e 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla dava açıldı. 'FETÖ' üyeliğine kanıt olarak; Twitter’da iki eski emniyet müdürü ve gazeteci Mehmet Baransu’yu takip etmek, tutuklanan MİT TIR’ları savcısının gözaltına alınışı sırasında evdeki işlemlere nezaret etmek, “Terör örgütleriyle ilişkileri incelenmeli” şeklindeki isimsiz ihbar ve ÇHD üyesi olmak gösterildi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre başsavcılık, Ermiş’in duruşmalardan yasaklanması amacıyla mahkemelere yazı yazdı. Ermiş’in eşinin pasaportuna da “FETÖ şüphelisi eşi” olmaktan el konuldu.

Gerekçelerden biri Mehmet Baransu'yu Twitter'da takip etmek

Geçen yıl 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Avukat Ermiş hakkında 63 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Ermiş hakkındaki bölüm yarım sayfadan oluşuyor. Ermiş’e yönelik suçlamaya ilişkin beş gerekçe gösteriliyor. Bunlar şöyle:

Twitter’da eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve gazeteci Mehmet Baransu’yu takip etmek.

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Antalya Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’ın gözaltına alınışı sırasında evdeki işlemlere nezaret etmek.

BİMER’e isimsiz bir kişi tarafından yapılan ihbarda, “Ermiş’in terör örgütleriyle ilişkileri incelenmeli” denilmesi.

P.M.K. adlı kişi tarafından BİMER’e gönderilen ihbarda, “Ermiş devlete karşı açılan dosyalara müdahildir. Terör örgütlerinin üye ve sempatizanlarını savunur” denilmesi.

Ermiş’in kurucu üyesi olduğu ÇHD Antalya Şubesi’nin KHK ile kapatılması.

"Örgütle organik bağı var"

İddianamede Ermiş’in FETÖ’ye üye olduğu ve örgütle organik bağının bulunduğu savunuldu. Dahası öncesi gün Ermiş’in müdahil olarak girdiği Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, avukatın duruşmalardan yasaklanması istendi. Yazıda, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun “Terör suçlarından şüpheli, sanık veya hükümlü olanların müdahillik görevini üstlenen avukat, aynı suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdahillik görevini üstlenmekten yasaklanabilir” şeklindeki 153/1 maddesini gerekçe gösterdi. Mahkeme, Ermiş’le ilgini iddianamenin yazıya eklenmediğini belirterek, talebi geri çevirdi. Yazının Ermiş’in girdiği diğer davalara da gönderilmesi bekleniyor.

“ÇHD’yi kriminalleştirme çabası var"

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 5 Aralık 2017’de görülecek. Ermiş, “ÇHD’yi kriminalleştirme çabası var. Cumhuriyet ve Sözcü gazetesine ve diğer kuruluşlara yapıldığı gibi, FETÖ ile irtibatlandırmak istiyorlar. Bunlar boştur. Bu şekilde dava açılamaz. Takipsizlik kararı verilmesi gerekirdi” dedi.



Ermiş’in eşi Hayri Ermiş’in 29 Ekim 2016’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaportuna el kondu. Gerekçe olarak, “FETÖ/PDY şüphelisi eşi” olmak gösterildi.