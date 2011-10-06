ÇHD: Türkiye'de 500 öğrenci tutuklu

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Tüzer- Yılmaz örneği

ÇHD İstanbul Şubesi tarafından cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilere yönelik hazırlanan rapor dün İstanbul Barosu Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. ÇHD İstanbul Şube Sekreteri avukat Güçlü Sevimli, İstanbul genelinde yaptıkları çalışmada, 89 öğrencinin tutuklu olduğunu, bu sayının yurt genelinde 500’ü bulduğunu kaydetti. Türkiye’de son yıllarda hukukun siyaset kurumu tarafından şekillendirildiğini ve yargı eliyle muhalif olanların baskı altında tutulduğunu anlatan Güçlü Sevimli, “Öğrencilerin parasız eğitim, harç ücretleri, halk için eğitim gibi talepleri de ifade özgürlüğü kapsamı içerisindedir. Ancak siyaset kurumunun yargı eliyle oluşturduğu baskı ile öğrencilerde bu kapsamın içinden alınmış terörle mücadele yasasını düzenleyen TCK 220 ve 314. madde ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi kapsamına sokulmuştur” dedi. Temel hak ve isteklerini arayan öğrencilerin, açtıkları pankart ve dövizlerle sloganlardan dolayı özel yetkili mahkemelerce yargılandığını vurgulayan Sevimli, özetle şunları kaydetti:“2911 sayılı toplantı ve gösteri yasasına göre hak arama mücadelesi veren öğrenciler hakkında devlet açısından sonuç alınamadığı için TCK’nin örgüt suçunu düzenleyen maddelerine atıfta bulunuluyor. Özel yetkili mahkemelerin meşruluğu ve buna bağlı yargılama usulü tartışılırken üniversite öğrencilerinin hak istemlerinin bu mahkemelerde yargılanması ve öğrencilerin uzun tutukluluk halleri nedeniyle okulları ile ilişkilerinin kesilmesine neden oluyor. Mahkemelerin tutukluluk hallerinin uzatmaya yönelik verdiği kararlar ise mantık sınırlarını zorlamakta.”Mevcut yargılamalar içerisinde bugün İstanbul 10. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 15.00'te görülecek Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz örneğinin çok çarpıcı olduğu vurgulanan ÇHD raporunda, “Bugün gelinen süreçte hemen herkesin bu iki gencin neden hâlâ tutuklu olarak yargılandıklarını anlayamadığı noktada, Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’ın tutukluğu 18 ayı geride bırakmıştır. Yasadışı örgüt üyeliğinden yargılanmaları devam eden Tüzer ve Yılmaz 14 Mart 2010 tarihinde İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Roman Açılımı Çalıştayı’nda Başbakan Erdoğan konuşma yaptığı sırada ‘Parasız eğitim istiyoruz alacağız’ yazılı pankart açınca gözaltına alınmışlar ve sonrasında da tutuklanmışlardı. İki öğrencinin yalnızca parasız eğitim talebini dile getirmesi nedeniyle yasadışı örgüt üyeliğinden yargılanmaları birçok kesim gazeteci ve yazarın gündemine girmişti” değerlendirmesine yer verildi.