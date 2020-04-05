ÇHD’li avukatlar ölüm orucunda

T24 Ankara

Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in, konser yasaklarının kaldırılması talebiyle başlattığı ölüm orucu eyleminin 288. gününde yaşamını yitirmesi tartışılırken, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal da bir süredir devam ettikleri açlık grevi eylemlerini ölüm orucu eylemine dönüştürme kararı aldı.

ÇHD’li 16 avukatın yargılandığı davadaki uygulamalar, savunma hakkının kısıtlanması, müvekkilleri ve siyasi mahkumlar üzerindeki baskılar gerekçesiyle avukatlar Ebru Timtik, Aytaç Ünsan, Barkın Timtik ve Oya Aslan, açlık grevi eylemine başlamıştı. Cezaevlerindeki diğer ÇHD’li avukatlar da meslektaşlarına destek için süreli açlık grevi eylemleri yapmışlardı.

Ölüm orucu kararı

Açlık grevindeki avukatlardan Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal, eylemlerini ölüm orucuna dönüştürme kararı aldı. 90 günü aşkın süredir açlık grevini sürdüren Timtik ile 60 günü aşkın süredir açlık grevini sürdüren Ünsal, ölüm orucu eylemine başladıklarını duyurdu.

ÇHD, online bir basın toplantısı düzenleyerek Timtik ve Ünsal’ın kararlarına karşı, demokratik kamuoyunu adalet talebine sahip çıkmaya çağırdı. ÇHD’nin açıklamasında 5 Nisan Avukatlar Günü için de “Yargılamaların parodiye dönüştüğü, hukukun olmadığı bir ülkede bugün avukatlar günü. Hiçbir kutlamayı kabul etmiyoruz” denildi.

ÇHD’nin açıklamasında Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in yaşamını ölüm orucunda yitirdiği, İbrahim Gökçek’in ve adil yargılanma talebiyle eyleme başlayan Mustafa Koçak’ın eylemlerinin sürdüğü anımsatıldı. Bu konuda da çağrı yapıldı.