ÇHD, işkencenin en çok yapıldığı karakolları listeledi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İstanbul’da işkence ve kötü muamelenin en çok yaşandığı karakolları bir liste halinde yayınladı. İlk sırada, Beyoğlu’ndaki Taksim Polis Merkezi’nin yer aldığı listede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü de var.

Taraf'ta yayımlanan habere göre, ÇHD tarafından İstanbul Barosu bünyesinde oluşturulan, “İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Mücadele Kurulu” iki ayda bir yayınlayacağı utanç karakolları raporunun ilkini yayınladı. Raporda işkence ve kötü muamele olaylarının en çok yaşandığı karakollar şöyle sıralandı:

“Taksim Polis Merkezi, Fatih Tevfik Erciyes Polis Merkezi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece Polis Merkezi, Beyazıt Polis Merkezi, Sancaktepe Polis Merkezi, Kartal Aydın Barış Polis Merkezi, Avcılar Firuzköy Polis Merkezi, Üsküdar Çocuk Şube, Örnektepe Polis Merkezi.”

'Merkezde artış var'

Taraf gazetesinde yayımlanan habere göre, rapora ilişkin açıklama yapan ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Taylan Tanay, “İşkence karanlık içerisinde tasvir edilmesine karşın, şehrin ücra yerlerinde değil, tam aksine merkezine doğru artış göstermektedir” dedi. En riskli yerlerin şehrin merkezi olduğunu kaydeden Tanay, “Bunda şüphesiz demokratik kitle eylemlerinin burada yapılıyor olması, toplumun dezavantajlı ve adalete erişimlerinin en zor olduğu kesimlerinden olan Kürtlerin, mültecilerin, Çingenelerin bu bölgede yaşıyor olmasının etkili olduğu belirtilmelidir” diye konuştu.

Taksim’in sicili bozuk

Daha önce defalarca gündeme gelen Taksim Karakolu’nda son olarak geçen haziranda gözaltına alındıktan sonra darp edilen Sezai Yakar’ın burnu ve eli kırılmıştı. Polisler ise, kendilerini dava eden Yakar’a ve “işkencenin” tanığına rüşvet iddiasıyla dava açmıştı. Polislerle ilgili işkence davası devam ediyor. Aynı karakolda iki Rus kadına da tecavüz edildiği belirlenmişti.

Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi ise, devriye polislerinin iki kişiye ağır işkence yapmasıyla basına yansımıştı. Fatih polisi bu olayın hemen ardından sokakta bir kişiyi, çocuklarının gözü önünde darp etmişti.