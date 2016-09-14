ÇHD Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş serbest bırakıldı

Antalya'da darbe sonrasında başlatılan ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasında gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş, ifadesi alınmadan tutuklama istemiyle sorguya sevk edildi. Avukatların savcılığa sevk edilmesinin ardından sabaha karşı sorguları tamamlandı. ÇHD üyesi Münip Ermiş ve baro yöneticisi Lider Tanrıkulu adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer 7 avukat ise tutuklandı.

ÇHD’nin Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, savcının tutuklama istemine, yine aynı savcının sorgu hakimi olan eşi karar verdi. ÇHD, Twitter hesabından “Aranızdaki hesaplaşmaya bizi karıştırmayın! Sizin çamurunuz bizim eteğimize bulaşmaz!” dedi.

Antalya'da darbe sonrasında başlatılan ‘FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş ve Av. Lider Tanrıkulu'nun adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıklarını duyurdu.

CCBE’den Erdoğan’a mektup

Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE), 'FETÖ' suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Münip Ermiş ve gözaltına alınan diğer avukatlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazmıştı.

1 milyonu aşkın avukatı temsil eden CCBE'nin Başkanı Michael Benichou'nun imzasını taşıyan mektupta, "CCBE olarak Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş başta olmak üzere bir kısım Türkiyeli avukatın durumundan ciddi kaygı duyduğumuzu ifade etmek isteriz. CCBE, Münip Ermiş ve ilgili diğer avukatların salıverilmesini ve mahkemelerde müvekkillerini temsil edebilmelerini ve güvenlik ve esenliklerini sağlayacak etkili adımları atmaya çağırmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

"#MünipErmişSerbestBırakılsın"

Twitter’da #MünipErmişSerbestBırakılsın etiketi altında sosyalist kimliğiyle bilinen Ermiş’in serbest bırakılması için binlerce mesaj paylaşıldı.