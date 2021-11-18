ÇHD davasında tanıkların sorgusu yapılmadan karar verilebilir

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve 20 avukatın yargılandığı davada, gizli tanıklar Ateş, Çelik ve Yüzleşme ile tanıklar Berk Ercan ve İsmet Özdemir'in iddiaları, iddianamede yer tuttu.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, 2013 yılında ve 2017 yılında açılan iki davanın Yargıtay kararıyla birlikte birleştirilmesinden sonra, 15 Kasım'da verilen savcılık mütalaasında da gizli tanıklar ve tanıkların anlatımları üzerinden sanık avukatların "Terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütüne üye olma", "Terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatların yargılandığı davada, yargıç ve savcı açısından bağlayıcı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 210. ve 217. maddesindeki hükümler uygulanmadı.

8 yıllık yargılama sürecinde, gizli tanıklar ve tanıkların hiçbiri, karar aşamasına gelen davanın duruşmalarında dinlenmedi.

Savcılık tarafından hem iddianame yazılırken hem de mütalaa aşamasında, gizli tanıklar ve tanıkların beyanları delil olarak kabul ediliyor.

Oysa, CMK'nın 217. maddesinde "Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir." hükmü yer alıyor.

Ancak, beyanları delil olarak kabul edilen gizli tanıklar ve tanıklar, 8 yıl içinde yapılan hiçbir duruşmaya katılmadı ve tanık sorgusu yapılmadı.

Avukatlar tanığın sorgulanmasını istedi, mahkeme ifadelerini getirtiyor

Dün görülen duruşmada, sanıkların ve sanık avukatlarının bazı tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) talepleri kısmen de olsa kabul edildi.

Kabul edilen taleplerden birinde, davada tanıklardan Berk Ercan'ın, başka davalardaki ifadelerinin dosyaya istenmesine karar verildi.

Yargıç ve savcılar açısından bağlayıcı niteliği olan CMK ve Anayasa Mahkemesi kararları olmasına rağmen, Çağdaş Hukukçular Derneği davasında, anlatımları delil olarak kabul edilen gizli tanıkların ve tanıkların sorgusu yapılmadan ocak ayındaki duruşmada hüküm verilecek.

CMK'nın 210. maddesi şöyle:

"Olayın delili, bir tanığın açıklamalarından ibaret ise, bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir açıklamanın okunması dinleme yerine geçemez."

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