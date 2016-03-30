ÇHD davası ertelendi; adliye önündeki arbedede avukatın kaburgası kırıldı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukat sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava 5 Nisan’a ertelendi. Duruşma öncesi ÇHD üyesi bir grup avukat, dava öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmak istedi. Ancak açıklama yapılmasına polis izin vermedi. Açıklama yapmakta ısrar eden gruba, polis müdahale etti. Müdahale sırasında yere düşen avukat Zeycan Balcı Şimşek’in gelen tekmelerle kaburgası kırıldı. Şimşek’in kaburgasını kıran tekmeyi polislerin attığı öne sürüldü.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. Maddesi'yle görevli Özel Yetkili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın 5. duruşması yapıldı. Duruşmaya, bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

“Eksiklikler giderilsin”

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bazı sanıkların ve avukatlarının, "soruşturma aşamasındaki görevlilerin tanık olarak dinlenilmesi, haklarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame örneğinin istenmesi ve soruşturmada görev alan kolluk kuvvetlerinin halen görevde olup olmadıklarının tespit edilmesi" yönündeki taleplerinin, dosya kapsamına göre reddedilmesine hükmetti. Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Avukatın kaburgası kırıldı

Öte yandan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde pankart açarak oturma eylemi yapmak isteyen ÇHD üyesi yaklaşık 20 kişilik avukat grubuna polis müdahale etti. Yaşanan arbedede bazı polis ve eylemci avukatlarının yere düştüğü görüldü. Yere düşen avukatlardan Zeycan Balcı Şimşek’in kaburgası kırıldı. Şimşek’in kaburgasının polis tekmesiyle kırıldığı iddia edildi.