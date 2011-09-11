-Chavez kanseri yendiğini söyledi KARAKAS (A.A) - 11.09.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, kemoterapi tedavisinin bittiğini ve kanseri yendiğini söyledi. Associated Press haber ajansı, Chavez'in, kanseri yendiğini ve kemoterapinin ardından dökülen saçlarının önümüzdeki aylarda tekrar çıkacağını söylediğine haberinde yer verdi. Haberde, Chavez'in kanseri yendiği için şükrettiği ve hastalığın geri dönmemek üzere geçtiğini belirttiği de vurgulandı. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, haziran ayında Küba'da ameliyat olmuştu ve kemoterapi esnasında dökülen saçlarını ağustos ayının başından bu yana tıraş ediyordu.