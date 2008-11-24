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Dünya

Chavez'in yeni zaferi

Venezuela lideri Chavez'in 'yeni sınavı' olarak yorumlanan yerel seçimlerde, Chavez yanlıları 22 eyaletin 17'sinde seçimi kazandı

24 Kasım 2008 02:00

Venezuela'da dün yapılan ve Devlet Başkanı Hugo Chavez yönetiminin "yeni sınavı" olarak yorumlanan yerel seçimlerde, Chavez yanlıları 22 eyaletin 17'sinde seçimi kazandı. 

Oyların yüzde 95'inden fazlasının sayıldığı seçimlerde muhalefet en büyük iki eyalette seçimin galibi oldu ve başkent Caracas'ta belediye başkanlığını aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Chavez yanlıları 17 eyalette, muhalefet 3 eyalette valilik seçimini kazandı.

Ülkenin en kalabalık eyaletleri Miranda ve Zulia'da valilik seçimini kazanan muhalefet, başkent Caracas'da da belediye başkanlığını Chavez yanlılarından devralacak.

Chavez, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu Venezuela'nın zaferi. Venezuela'nın demokrasi yolu onaylandı" diye konuştu.

Chavez'in erkek kardeşi vali oldu

Bu arada seçime katılan Chavez'in erkek kardeşi Adan da memleketleri Barinas'da valilik seçimini kazandı.

Genel olarak sakin geçtiği bildirilen seçimlerde yaklaşık 17 milyon seçmen, 22 vali, 328 belediye başkanı ve yüzlerce eyalet yöneticisini belirlemek üzere sandığa gitti.

Bu seçimlerle reformlarını ileri götürmek için iktidarını pekiştirmeyi amaçlayan Chavez, seçim kampanyasında, "devrimin ve sosyalizmin geleceğinin belirleneceğini" söylemişti.

Ülkede 4 yıl önce yapılan yerel seçimlerde, Chavez yanlıları 22 eyaletin 20'sini kazanmıştı.

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