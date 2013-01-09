Chavez'in yemin töreni ertelendi

Venezuela parlamentosu, Hugo Chavez'in yeni dönem cumhurbaşkanlığı görevine başlaması için Perşembe günü planlanan yemin töreninin ertelenmesi talebini onayladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nicolas Maduro'nun, Küba'da bir hastanede tutulan Chavez'in yemin törenine katılamayacağını açıklamasının ardından, parlamentoda yapılan oylamada Chavez'e son kanser ameliyatından sonra iyileşmesi için ne kadar zamana ihtiyacı varsa verilmesi kararı alındı.

Yüksek Mahkeme'ye başvuran muhalefet, Küba'da geçtiğimiz ay kanser ameliyatı olan Chavez ve ameliyattan bu yana halkın önüne çıkmayan Chavez'in yokluğunda ne yapılması gerektiği konusunda karar açıklamasını istedi.

Ana muhalefetin lideri Henrique Capriles, Chavez'in yemin törenine katılmaması durumunda, anayasa uyarınca 30 gün içerisinde yeniden seçim düzenlenerek bu zaman zarfında cumhurbaşkanlığı görevine parlamento başkanının vekalet etmesi gerektiğini söylüyor.

Venezuela hükümeti ise yemin töreninin seçim kazanmış bir lider için formaliteden ibaret olduğunu savunurken, parlamento Başkanı Diosdado Cabello, anayasanın 231'inci maddesi uyarınca Hugo Chavez'in ileride bir tarihte Yüksek Mahkeme huzurunda yeminini edebileceğini söyledi.

Chavez'in sağlığına ilişkin Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas'tan gelen son açıklamaya göre, Venezuela lideri ''tedaviye yanıt veriyor'' ve sağlığı ''istikrarlı'' bir durum sergiliyor.

(BBCTürkçe)