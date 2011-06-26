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Dünya

'Chavez'in sağlık durumu kritik'

ABD'de İspanyolca yayın yapan bir gazete, Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in sağlık durumunun 'kritik' derecede bozuk olduğunu iddia etti.

26 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD'de İspanyolca yayın yapan bir gazete, Venezuela Devlet Başkanı Chavez'in sağlık durumunun 'kritik' derecede bozuk olduğunu iddia etti.

Küba'da 10 Haziran'da pelvis apsesi nedeniyle ameliyat olan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in durumunun "kritik" olduğu iddia edildi, ancak bu haber Venezuela hükümeti tarafından yalanlandı.

Miami'de yayımlanan "El Nuevo Herald" gazetesinin Amerikan istihbarat kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Devlet Başkanı Chavez'in "durumunun kritik olduğu, ancak ölüm döşeğinde bulunmadığı" belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jaua ise bu haberi yalanlayarak, "ulusal ve uluslararası sağın çılgın gibi olduğunu ve Chavez'in ölümünden bahsederek ellerini ovuşturduğunu, Chavez'le daha uzun süre birlikte olacaklarını" söyledi.

Avrupa'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Temir Porras ile Enformasyon Bakanı Andres Izarra da Chavez'in durumunu iyi olarak niteleyerek, iyileşmekte olduğunu belirttiler.

Chavez geçen ay dizinden yaralanmış, bu nedenle Brezilya, Ekvador ve Küba gezilerini ertelemişti.



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