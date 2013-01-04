Chavez'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in geçirdiği kanser operasyonu sonrasında sağlığında bir iyileşme olmadığı bildirildi.

Venezuela Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas, dün akşam televizyonda yaptığı açıklamada kanser ameliyatı sonrasında katı bir tedavi uygulanan Chavez’in solunum problemi yaşadığını belirtti.

Chavez’in ağır akciğer enfeksiyonuyla boğuştuğu, solunum yetmezliğinin de buradan kaynaklandığı söyleniyor. Enformasyon Bakanı, hastalığın teşhisi ya da tedavisi konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi.



Ciddi olabilir



Amerikan Kanser Vakfı’nın eski başkanlarından ve onkolog Dr. Elmer Huerta, “Bazı durumlarda bu tablo epey ciddi olabilir” diye yorumda bulundu. Huerta, CNN en Espanol’a yaptığı açıklamada muhtemelen Chavez’e yoğun antibiyotik tedavisi uygulandığını ve solunum cihazına bağlı olduğunu söyledi. Huerta, bu durumun Chavez’in zaten kanser tedavisi yüzünden zayıflamış olan bağışıklık sistemine daha da yük getirdiğini kaydetti.

Huerta, daha önceki açıklamada Chavez’in durumunun hassas olduğu belirtilirken akciğer enfeksiyonundan bahsedilmediğine bu nedenle bu açıklamanın öncekilere göre daha farklı olduğuna işaret etti.

Huerta’ya göre “ağır akciğer enfeksiyonu” ve “solunum yetersizliği”, Başkan’ın hassas durumu konusunda epeyce bir bilgi veriyor.

Küba’da tedavisi süren Chavez, leğen kemiği bölgesinde bulunan kötü huylu tümör yüzünden geçen yıldan bu yana üç ameliyat geçirdi.