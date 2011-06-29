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Dünya

Chavez’in sağlığı yerinde!

Ölüm döşeğinde olduğu iddia edilen Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in yeri görüntüleri Küba televizyonunda yayınlandı.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Ölüm döşeğinde olduğu iddia edilen Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in yeri görüntüleri Küba televizyonunda yayınlandı.



10 Haziran’da Küba’da ameliyat olan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in durumunun kötü olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Kameralar tarafından görüntülenmeyen Chavez’in durumunun ağır olduğu iddia edilmişti.

Bu haberlerin ardından Küba Devlet Televizyonu Hugo Chavez’in yeri görüntülerini yayınladı.

Dün çekildiği belirtilen görüntülerde Venezuela lideri Chavez, ülkesinin bayrağı renginde bir kıyafet içinde Küba devriminin önderi Fidel Castro ile birlikte görünüyor.

Küba televizyonu, Castro ile Chavez'in iki dost olarak sohbet ettiklerini duyururken, Venezuela liderinin sağlık durumu hakkında bir bilgi vermedi. Ancak kaydında Chavez'in iyi durumda olduğu görülüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez geçen ay dizinden yaralanmış, bu nedenle Brezilya, Ekvador ve Küba gezilerini ertelemişti.

Hugo Chavez, 10 Haziran'da "pelvis apsesi" nedeniyle Küba’da ameliyat edilmişti.



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