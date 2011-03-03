-CHAVEZ'İN PLANI ARAP BİRLİĞİ'NİN GÜNDEMİNDE KAHİRE (A.A) - 03.03.2011 - Arap Birliği Genel Sektereri Amr Musa, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Libya'daki krizi sona erdirmek için sunduğu barış planı üzerinde düşündüklerini söyledi. Musa Reuters'a yaptığı açıklamada, "Chavez'in planı konusunda bize bilgi geldi. Ancak bunun üzerinde hala düşünüyoruz. Dün bazı liderlere danıştık" dedi. El Cezire'nin haberinde, Libya lideri Muammer Kaddafi ile Musa'nın, çeşitli ülkelerden temsilcilerin Libya'ya gönderilmesi konusundaki Chavez'in önerisi üzerinde mutabık kaldıkları belirtilmişti.