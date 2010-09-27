T24 LogoT24 Logo
Dünya

CHAVEZ'İN PARTİSİ ÇOĞUNLUĞU KAZANDI CARACAS (A.A)

27 Eylül 2010 14:15

-CHAVEZ'İN PARTİSİ ÇOĞUNLUĞU KAZANDI CARACAS (A.A) - 27.09.2010 - Venezuela'da yapılan genel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanı Hugo Chavez'in partisinin parlamentoda çoğunluğu kazandığı bildirildi.   Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, oyların çoğunun sayıldığını, Chavez'in iktidardaki Sosyalist Parti'sinin, parlamentonun 165 milletvekilliğinden en az 90'ını kazandığını, Demokratik Birlik çatısı altında toplanan muhalefetin de en az 59 milletvekilliği aldığını kaydetti.  Lucena, diğer milletvekilliklerinin ya küçük bir partiye gittiğini ya da henüz belirlenmediğini duyurdu. Muhalefet ise seçimde sandalye çoğunluğunu elde edemese bile halkın oyunun yüzde 52'sini kazandığını bildirdi. Sonuçların, muhalefetin "2 yıl içinde Chavez'i sandığa gömme umutlarını su yüzüne çıkardığı" ifade edilirken, muhalefet koalisyonunun sözcüsü Ramon Guillermo Aveledo, ''Bu bize siyasi güç verdi. Çok mutluyuz'' dedi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24