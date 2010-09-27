-CHAVEZ'İN PARTİSİ ÇOĞUNLUĞU KAZANDI CARACAS (A.A) - 27.09.2010 - Venezuela'da yapılan genel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanı Hugo Chavez'in partisinin parlamentoda çoğunluğu kazandığı bildirildi. Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, oyların çoğunun sayıldığını, Chavez'in iktidardaki Sosyalist Parti'sinin, parlamentonun 165 milletvekilliğinden en az 90'ını kazandığını, Demokratik Birlik çatısı altında toplanan muhalefetin de en az 59 milletvekilliği aldığını kaydetti. Lucena, diğer milletvekilliklerinin ya küçük bir partiye gittiğini ya da henüz belirlenmediğini duyurdu. Muhalefet ise seçimde sandalye çoğunluğunu elde edemese bile halkın oyunun yüzde 52'sini kazandığını bildirdi. Sonuçların, muhalefetin "2 yıl içinde Chavez'i sandığa gömme umutlarını su yüzüne çıkardığı" ifade edilirken, muhalefet koalisyonunun sözcüsü Ramon Guillermo Aveledo, ''Bu bize siyasi güç verdi. Çok mutluyuz'' dedi.