Chavez'in Obama'dan beklentileri!

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 4 Kasım Salı günü ABD'de yapılacak başkanlık seçimini Demokrat Parti adayi Barack Obama'nın alacağını düşündüğünü ve Küba'ya ambargoyu kaldırmasını umduğunu söyledi.

Ülkenin güneybatısındaki Barinas eyaletinde bulunan Hugo Chavez, buradan televizyona verdiği mülakatta, Barack Obama'yı kastederek, ''Ondan devrimci olmasını istemiyoruz, sosyalist ol da demiyoruz, ama ABD Başkanı olmak üzere olan bir siyahi olarak, onun bunun üstesinden gelebilecek yetenekte olmasını diliyoruz'' dedi.

Kendisini eski Küba lideri Fidel Castro'nun ''siyasal çocuğu'' olarak gören Chavez, ''Yeni hükümetin Küba'ya ambargoyu ve saldırgan tavrı ortadan kaldırmasını umuyoruz'' diye konuştu.

Washington yönetimini ''emperyalizmle'' suçlayan Chavez, sözlerini, ''Irak'tan ABD askerlerini çeksin, İran'a tehditleri bitirsin, Venezuela ve dünya da sussun'' diyerek tamamladı.

Obama, seçim kampanyası sırasında, 1962'den beri ambargo uygulanan Küba ile bir yumuşamaya sıcak bakarken, Cumhuriyetçi rakibi John McCain, mevcut başkan George W. Bush yönetiminin izlediği sertliğin sürmesinden yana olduğunu söylemişti.