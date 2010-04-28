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Dünya

Chavez'in ilk 'tweet'i

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de Twitter'da hesap açtı. İşte Chavez'in ilk mesajı...

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de Twitter'da hesap açtı. İşte Chavez'in ilk mesajı...



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hesap açtı.

İletişim kurumu başkanı ve Chavez'in yardımcısı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, ''Yoldaşlar, 'chavezcandanga' hesabı rezerv edilmiş olup, Komutanımızın mesajları burada olacaktır'' dedi.

Cabello, Chavez'in Twitter'da takipçi rekoru kıracağını da savundu.

Chavez henüz Twitter'daki 'chavezcandanga' hesabından sadece bir cümle yazmış olsa da, bugün sabah itibarıyla twitter.com adresinde kendisini takip edenlerin sayısı 30 bine yaklaştı.

Chavez İspanyolca yazdığı ilk mesajında şunları yazdı:

"Selam n'aber? Görünen o ki bu gece Brezilya’ya gidiyorum. Ve Venezuela için çalışmaktan çok memnunum. Zafer bizimdir!"


Gözünüzü açık tutun, gece de mesaj yollayabilirim

Kabine toplantısı sırasında bu konuya da değinen Chavez, ''takipçilerinin gözünüzü açık tutmasını, geceyarısından sonra mesaj gönderebileceğini'' söyledi.

Chavez'in hesabındaki ''candanga'' ifadesi bazı ülkelerde 'iblis' yerine kullanılsa da, Venezuela'da ''inatçı, isyankar, başbelası'' gibi anlamları bulunuyor.

Venezuela, geçen yıl 100 bin civarındaki kullanıcı sayısının bu yıl 200 bini aşması nedeniyle Twitter'ın en hızlı yayıldığı ülkeler arasında gösteriliyor.


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