-''CHAVEZ'İN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'' CARACAS/HAVANA (A.A) - 04.07.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jauna, Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Jaua, El Universal gazetesi için verdiği mülakatta, Chavez'in sağlık durumunun 2012'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine katılmasına bir engel teşkil etmediğini de ifade etti ve ''hastalığın hassas karakterinden bağımsız olarak, Chavez'in hayatı asla tahlikede olmadı. Onun nihai olarak aramızdan ayrılma olasılığıyla hiç karşı karşıya kalmadık'' dedi. Jaua, kararnameleri imzalamaya, talimatlar vermeye devam eden Chavez'in ne zaman Venezuela'ya döneceğini ise belirtmedi, ''2012'de yeniden başkan olacak'' demekle yetindi. Küba televizyonu da, Chavez'in Küba'nın başkenti Havana'da 10 dakika yürüdüğünü duyurdu. Küba'nın sağlık nedenleriyle görevi kardeşine devreden lideri Fidel Castro ise, Chavez'in kanserle savaşını kazanacağını söyledi. Castro, Chavez'in ameliyatının sonuçlarının çok iyi olduğunu belirtti ve ''Hastamız kararlı bir savaşa girişmiştir ve bunun sonucunda Venezuela'ya büyük bir zaferle dönecektir'' ifadesini kullandı.