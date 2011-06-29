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Dünya

CHAVEZ'İN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI MİAMİ (A.A)

29 Haziran 2011 11:29

-CHAVEZ'İN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI MİAMİ (A.A) - 29.06.2011 - Küba'da 10 Haziran'da pelvis apsesi nedeniyle ameliyat olan ve durumunun ''kritik'' olduğu iddia edilen Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i yürürken gösteren görüntüler yayımlandı.  Devlet televizyonu tarafından ameliyattan 2 haftadan fazla bir süre sonra yayımlanan görüntü ve fotoğraflarda, Chavez yürürken ve Küba'nın efsane lideri Fidel Castro ile konuşurken görülüyor.   Enformasyon Bakanı Andres Izarra ise televizyona verdiği demeçte, ''Komutan Chavez'in çok dinamik olduğunu ve iyileştiğini görüyoruz'' dedi. Izarra, Chavez ile dün erken saatlerde hükümetle ilgili konuları görüştüğünü söyledi.   Yetkililer, Chavez'in ülkesine ne zaman döneceğini ise açıklamadı.  Hugo Chavez'in durumunun ''kritik'' olduğu iddiası Venezuela hükümeti tarafından yalanlanmıştı.

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