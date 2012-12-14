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Dünya

Chavez ameliyat sonrası kanama geçirdi

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Küba'da ameliyat sonrası kanama geçirdi

14 Aralık 2012 11:25

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Küba'da geçirdiği ameliyat sırasında bazı komplikasyonlar geliştiği bildirildi.

Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas, salı günü leğen bölgesindeki kötü huylu tümörün alınması için ameliyat masasına yatan Chavez'in kanama geçirdiğini, bu nedenle acilen bazı önlemler alınması gerektiğini açıkladı.

euronews'de yer alan habere göre hükümet yetkilileri Chavez’in durumu ile ilgili “İyileşme süreci zaman alacak. Çünkü bu oldukça karmaşık bir ameliyattı. Ayrıca ameliyat sonrası komlikasyonlar ortaya çıktı. Önlem alınması gereken kanama görüldü ve ardından kontrol altına alındı.” açıklaması yaptı

58 yaşındaki Chavez’in sağlık durumu ülkede yaşanan siyasi rekabeti de unutturdu. Muhalifler Devlet Başkanı için ‘geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.
 
Geçtiğimiz yıl leğen kemiği kanseri teşhisi konulan Hugo Chavez geçirdiği üç ameliyatın ardından tamamen iyileştiğini açıklamış ve Ekim ayında 4. kez Devlet Başkanı seçilmişti. Ancak Chavez’in hastalığının tekrarladığı ortaya çıkmıştı.

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