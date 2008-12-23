Chavez'in alışveriş merkezi isyanı

Chavez, haftalık radyo konuşmasında, 6 katlı alışveriş merkezinin inşaatıyla ilgili olarak, "Orada bir ucube inşa ediyorlar" dedi. Bölgedeki trafiğe ek yük getirecek olan binayı görünce nasıl şaşırdığını anlatan Chavez, Caracas belediye başkanından bu devasa inşaatı durdurmasını istedi.Hugo Chavez, durumu gözden geçireceklerini ve böyle bir binanın bir hastaneye ya da üniversiteye dönüştürülerek daha iyi kullanılabileceğini söyledi.Caracas Belediye Başkanı Jorge Rodriguez de öneriyi kabul ederek binanın en uygun şekilde nasıl kullanılacağının saptanabilmesi için kent sakinlerine danışacağını, bu arada özel mülkiyete de saygı göstereceklerini anlattı.Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Victor Maldonado ise bu girişimi eleştirerek, Caracas'ın en büyük yatırımlarından birini aniden durdurma kararını, 3 bin kişinin işini etkileyecek keyfi bir uygulama olarak nitelendirdi.Caracas'ın La Candelaria bölgesinde yıl başında açılması planlanan yeni Sambil alışveriş merkezinde 273 dükkanın yanı sıra sinema ve iş merkezleri olması planlanıyordu.