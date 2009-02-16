Chavez'e 'sosyalist devrime devam' vizesi

* Venezuela'da halk, sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chavez'in seçimleri kazandığı sürece görevde kalmasına izin veren yasa hakkında düzenlenen referanduma katıldı.



* Oyların yüzde 94'ünün sayılmış haliyle yüzde 54 oranında halktan onay alan Chavez, böylece başkanlığını 2012 sonrasına da taşıyıp, sosyalist devrimini tamamlamak için kendisine gereken zamanı elde edebilecek



Ülkede kayıtlı 17 milyon seçmen, dün yapılan referandumda, devlet başkanı, vali, belediye başkanı ve milletvekillerinin herhangi bir süre sınırı olmadan seçimlerde aday olmalarına olanak tanıyan yasal düzenleme hakkında görüşünü bildirdi.



Venezuela'nın 2019 yılına kadar iktidarda kalmak istediğini açık açık söyleyen Devlet Başkanı Hugo Chavez'ın 10 yıllık iktidarı boyunca halk defalarca sandığa gitti.



Venezuela Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada oyların yüzde 94,2'sinin sayıldığını ve değişikliğe "evet" diyenlerin oranının yüzde 54,36, "hayır" diyenlerin oranının yüzde 45,64 olduğunu söyledi.



Yaklaşık 6,3 milyon seçmenin "evet", yaklaşık 5 milyon seçmenin de "hayır" oyu kullandığını belirten Lucena, seçmenlerin yüzde 32,9'unun çekimser kaldığını kaydetti.



Açıklamanın ardından Chavez'in zaferi başkent Caracas'da çok sayıda havai fişek atılarak kutlandı. Devlet Başkanlığı Sarayının balkonuna çıkan Chavez, binlerce yandaşına yaptığı konuşmada, "bu halkın, devrimin zaferidir" dedi. Chavez, "zaferi" Venezuelalılara ve ülkenin çocuklarına adadı.



Chavez, ilk kutlama mesajını Küba'nın iktidarı kardeşine devreden efsanevi lideri Fidel Castro'dan aldığını belirterek, bu mesajı da yandaşlarına okudu.



Referandumda seçmenler, devlet başkanı, vali, belediye başkanı ve milletvekillerinin herhangi bir süre sınırı olmadan seçimlerde aday olmalarına olanak tanıyan yasal düzenleme hakkında görüş bildirdiler.



Venezuela'da mevcut anayasa, Chavez'in görev süresinin dolacağı 2012'den sonra bir daha seçilmesini engelliyordu.



Hugo Chavez, ilk olarak 1998'de devlet başkanı seçildikten sonra 2 Şubat 1999'da göreve başlamış, anayasa değişikliği yaptırarak 2000 yılında yeni bir seçimle 6 yıllığına tekrar devlet başkanlığına seçilmişti. Chavez, 2006'daki seçimi de kazanarak 2012'ye kadar devlet başkanı olma hakkı kazanmıştı.



Chavez, görev süresi sınırını kaldıran anayasal değişikliğin kabul edilmesi için yoğun bir kampanya yürütmüştü.





Chavez iktidarının önemli tarihleri şöyle:



6 Aralık 1998: Sol koalisyonun adayı Hugo Chavez, oyların yüzde 56'sını alarak devlet başkanı seçildi.



2 Şubat 1999: Göreve başlayan yeni devlet başkanı, yeni anayasayı kaleme alacak bir kurucu meclisin belirlenmesi için referandum çağrısı yaptı.



15 Aralık 1999: "Bolivarcı" yeni anayasa halkın yüzde 70'inin oyuyla kabul edildi.



30 Temmuz 2000: Yeni seçimler yapıldı ve Chavez oyların yüzde 59,7'sini alarak yeniden seçildi.



11 Nisan 2002: Sosyal karışıklıklar olduğu gerekçesiyle ordu darbe yaptı.



12 Nisan 2002: Chavez tutuklandı, Ticaret Odası Başkanı Padro Carmona geçici devlet başkanı olarak atandı. Kongre feshedildi, vali ve belediye başkanları azledildi.



14 Nisan 2002: Kendisine sadık askerlerin ve sokağa inen yandaşların desteğini alan Chavez, başkanlık koltuğunu geri aldı.



2 Şubat 2003: Rejime karşı düzenlenen ve 63 gün boyunca petrol endüstrisini felce uğratan genel grev sona erdi.



29 Mayıs 2003: Muhalefetin iktidarın devam edip etmemesine ilişkin referandum talebi olumlu karşılandı.



15 Ağustos 2004: Referandum yapılıp yapılmaması için düzenlenen referandum oylamaya katılanların yüzde 59'u tarafından reddedildi.



4 Aralık 2005: Muhalefet seçimleri boykot etti.



3 Aralık 2006: Chavez oyların yüzde 62'sini alarak bir kez daha devlet başkanı seçildi.



2 Aralık 2007: Anayasada sosyalist eğilimli reform yapıldı ve devlet başkanının sınırsız sayıda yeniden seçilebilmesini öngören madde eklendi, ama bu madde referandumla reddedildi.



23 Kasım 2008: Bölgesel ve belediye seçimlerinde muhalefet 5 yer kazanırken, Chavez yanlıları ülkenin 17 eyaletini kazandı, ancak başkent belediyesi dahil, ellerindeki 3 yeri kaybetti.



14 Ocak 2009: Parlamento, devlet başkanı, vali, belediye başkanı ve milletvekillerine herhangi bir süre sınırı olmadan aday olabilmelerini öngören bir yasal düzenlemeye gitti. Dünkü referandumda halk buna onay verdi