Chavez'e kemoterapi başladı

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kemoterapi tedavisi gördüğü açıklandı.



Devlet Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların Devlet Başkanı Chavez'in tedavisi kapsamında kemoterapi yapmaya başladığını açıkladı.

Maduro, Chavez'in tedavisine yönelik ayrıntılı açıklama yapmadı.

Chavez'in ülkesine döndüğü 18 Şubat'ta bu yana başkent Caracas'taki askeri bir hastanede olduğu belirtilmişti.

Üçüncü kez devlet başkanı seçilen ve akciğer enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle tedavi için geçen yıl 11 Aralık'ta kanser ameliyatı için Küba'ya giden Devlet Başkanı Chavez 18 Şubat'ta ülkesine dönmüştü.