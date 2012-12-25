Chavez'e genel af çağrısı

Venezuela'da Katolik Kilisesi, Devlet Başkanı Hugo Chavez'e, siyasi nedenlerle hapishanede tutuklu olanlar için genel af çıkarılması çağrısında bulundu.

Kardinal Jorge Urosa, yaptığı açıklamada, Chavez hükümetinin muhaliflerin serbest bırakılması ve çeşitli nedenlerle sürgünde yaşayanların ülkeye dönmesi için affın geciktirmemesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Chavez'in, geçen ay tedavi amacıyla Küba 'ya gidişinden sonra konuya ilişkin açıklamasının ardından, Devlet Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro ve muhalifler arasında yapılan görüşmelerde olası bir affın hapishanelerde siyasi nedenlerle tutuklu bulunanları kapsayacağı belirtildi.

Muhalifler ise böyle bir adımın çok önemli olduğunu bildirdi.