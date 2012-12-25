T24 LogoT24 Logo
Dünya

Chavez'e genel af çağrısı

Devlet Başkan Yardımcısı Urosa, Chavez hükümetinin muhaliflerin serbest bırakılması ve çeşitli nedenlerle sürgünde yaşayanların ülkeye dönmesi için affın geciktirmemesi gerektiğini belirtti

25 Aralık 2012 00:37

Venezuela'da Katolik Kilisesi, Devlet Başkanı Hugo Chavez'e, siyasi nedenlerle hapishanede tutuklu olanlar için genel af çıkarılması çağrısında bulundu.

Kardinal Jorge Urosa, yaptığı açıklamada, Chavez hükümetinin muhaliflerin serbest bırakılması ve çeşitli nedenlerle sürgünde yaşayanların ülkeye dönmesi için affın geciktirmemesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Chavez'in, geçen ay tedavi amacıyla Küba 'ya gidişinden sonra konuya ilişkin açıklamasının ardından, Devlet Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro ve muhalifler arasında yapılan görüşmelerde olası bir affın hapishanelerde siyasi nedenlerle tutuklu bulunanları kapsayacağı belirtildi.

Muhalifler ise böyle bir adımın çok önemli olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

hugo chavezgenel afsiyasi nedenlermuhalifler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24