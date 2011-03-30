T24 LogoT24 Logo
Dünya

CHAVEZ'E GAZETECİLİK ÖDÜLÜ  LA PLATA (A.A)

30 Mart 2011 14:05

-CHAVEZ'E GAZETECİLİK ÖDÜLÜ  LA PLATA (A.A) - 30.03.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e dün Arjantin'de bir gazetecilik okulu tarafından "popüler iletişime katkılarından" dolayı ödül verildi. Chavez, Arjantin'in La Plata Üniversitesi İletişim Bölümü'nden ödülünü alırken, "Yaşasın özgür düşünce, kahrolsun hegemonya" dedi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı ödül töreninde konuşan Chavez, Venezuela'nın kapitalist medyadan arınmış yeni bir iletişim ve popüler bilgi dinamiği başlattığını söyledi. Venezuela'da 1999'dan bu yana iktidarda bulunan Chavez'in aldığı bu ödül, Arjantin'in 1976-1983 askeri diktatörlük döneminde emniyet güçleri tarafından öldürülen gazeteci ve yazar Rodolfo Walsh anısına veriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24