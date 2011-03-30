-CHAVEZ'E GAZETECİLİK ÖDÜLÜ LA PLATA (A.A) - 30.03.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e dün Arjantin'de bir gazetecilik okulu tarafından "popüler iletişime katkılarından" dolayı ödül verildi. Chavez, Arjantin'in La Plata Üniversitesi İletişim Bölümü'nden ödülünü alırken, "Yaşasın özgür düşünce, kahrolsun hegemonya" dedi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı ödül töreninde konuşan Chavez, Venezuela'nın kapitalist medyadan arınmış yeni bir iletişim ve popüler bilgi dinamiği başlattığını söyledi. Venezuela'da 1999'dan bu yana iktidarda bulunan Chavez'in aldığı bu ödül, Arjantin'in 1976-1983 askeri diktatörlük döneminde emniyet güçleri tarafından öldürülen gazeteci ve yazar Rodolfo Walsh anısına veriliyor.