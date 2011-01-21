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Ekonomi

CHAVEZ'DEN TOKİ'YE DAVET CARACAS (A.A)

21 Ocak 2011 11:21

-CHAVEZ'DEN TOKİ'YE DAVET  CARACAS (A.A) - 21.01.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı kabul etti. Chavez, 2 milyon konuta ihtiyaçları bulunduğunu, TOKİ'yi acil olarak Venezuela'ya beklediklerini bildirdi.  Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin başında görüntü alınmasına izin verildi. Görüşmede, Chavez, nisan ayında Çin'e gideceğini, bu gezi kapsamında Türkiye'ye de uğramak istediğini söyledi. Venezuela'nın zengin petrol rezervleri olduğunu bildiren Chavez, ''Petrol burada sizin. 2 milyon konuta ihtiyacımız var. TOKİ'yi acil olarak Venezuela'ya bekliyoruz. Seçeceğiniz iyi müteahhitlerle burada bir an önce iş yapmanızı bekliyoruz''dedi. Bakanla yaptığı görüşmenin ardından başka bir salonda bulunan Türk heyetini yanına gelen Chavez, heyettekilere ''işte Türk taburu burada'' deyip asker selamı verdi ve hepsiyle tokalaştı. Türk heyetiyle hatıra fotoğrafı çektiren Chavez, Başkanlık Sarayı'nın kapısına kadar heyeti uğurladı. Bahçede bulunan çadırı heyete gösteren Chavez, ''işte Kaddafi'nin çadırı. Ben de burada yaşayacağım'' şeklinde espri yaptı.

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