Chavez'den 'şer eksenine' selam!

Venezuela devlet Başkanı Hugo Chavez, Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya geldi.



Minsk'te Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Chavez, "Şer ekseni Küba, Cezayir, Libya ve Türkmenistan'dan sana selam getirdim" dedi.



Belarus medyasına göre, Venezuella lideri, "Silvio Berlusconi'nin de selamını getirdim" deyince Lukaşenko, "Ama Berlusconi henüz şer eksenine

mensup değil..." diyerek latife yaptı ve "dostu" Chavez'e "büyük desteği" için minnettar olduğunu belirtti.



1994'ten beri iktidarda olan Lukaşenko, eski ABD başkanı George Bush tarafından "Avrupa'nın son diktatörü" olarak nitelendirilmişti. Bush, terörü desteklediğini ve kitle imha silahları üretmeye çalıştığını iddia ettiği İran veya Kuzey Kore gibi ülkeler için "şer ekseni" ifadesini kullanmıştı.



