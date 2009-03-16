Chavez'den Rusya'ya üs adası

Venezuela lideri Hugo Chavez, Rusya'ya hava üssü verebileceklerini söyledi. Rus Hava Kuvvetleri de, Venezuela ve Küba'da stratejik bombardıman uçakları için geçici üsler açılabileceğini açıkladı.



Pazar günleri katıldığı TV programı "Alo Başkan" programında konuşan Chavez, "Başkan Dimitri Medvedev'e her zaman söylüyorum. Rusya'nın stratejik planlarını hayata geçirmek için ne zaman üsse ihtiyacı olursa Venezuela bunu sağlamaya hazır" dedi.



Chavez, Antillerdeki La Orchila adasında bulunan askeri üssü, Rusya'nın kullanımına sunabileceklerini söyledi.



Rusya da açıklama yaptı



Rus Hava Kuvvetleri de, Venezuela ve Küba'da stratejik bombardıman uçakları için geçici üsler açılabileceğini açıkladı.



Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli uçuşlarından sorumlu komutanı Tümgeneral Anatoly Zhikharev, Venezuela lideri Hugo Chavez'in Moskova'ya hava üssü olarak kullanılması için bir ada teklif ettiğini belirtti.



Kremlin'den Alexei Pavlov, hava kuvvetlerinin aynı şekilde Küba'da da benzer üs açılması için gerekli araştırmaları yaptığını kaydetti.



Pavlov, şu anda yeni üs projesinin tamamen bir varsayım olduğunu ancak mümkün olması halinde hava kuvvetlerinin durumu değerlendireceğini sözlerine ekledi.



Küba'da halen uzun menzilli bombardıman uçaklarının iniş kalkışına uygun birkaç tane hava üssü olduğu biliniyor.



Geçtiğimiz yıl Rusya'ya ait iki uzun menzilli bombardıman uçağı Venezuela'ya inmişti.



Askeri analistler, Rusya'nın elindeki bombardıman uçaklarının halihazırda ABD topraklarına yakın üslere ihtiyaç duymadan uçma kapasitesine sahip olduğunu, bu nedenle olası üs projesinin tamamen bir caydırıcılık oyunu olduğunun altını çiziyor.



Rusya, 1962 yılında Küba'ya savaş başlıklı füzeler yerleştirmiş ve Washington-Moskova hattında 'Soğuk Savaş'ın en gerilimli döneminde 2 süper güç nükleer bir savaşın eşiğine gelmişti.