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Dünya

Chavez'den Kaddafi'ye direniş çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye direniş çağrısında bulundu.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye direniş çağrısında bulundu.

Chavez, Venezuela devlet televizyonu VTV'de yayımlanan konuşmasında, "Kaddafi'nin nerede olduğunu kimse bilmiyor ancak Libya'yı terk etmesinin çok uzak ihtimal olduğunu düşünüyorum" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Chavez, "Kaddafi'nin yapması gerekenin direnmek olduğunu" belirtti.

Libya'da halk ayaklanmasının başladığı şubattan bu yana Chavez, Kaddafi rejimine destek mesajlarını artırdı. Chavez, NATO'nun Libya operasyonlarını ve Kaddafi ile yakınlarına yönelik ekonomik yaptırımlarını her fırsatta eleştiriyor.


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