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Dünya

CHAVEZ'DEN KADDAFİ'YE DESTEK CARACAS (A.A)

25 Şubat 2011 22:10

-CHAVEZ'DEN KADDAFİ'YE DESTEK CARACAS (A.A) - 25.02.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya'daki yönetim karşıtı gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez sessizliğini bozarak, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye destek verdi. Chavez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşasın Libya ve bağımsızlığı. Kaddafi bir iç savaşla karşı karşıya" dedi. Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro parlamentoda yaptığı konuşmada, "şiddeti reddettiklerini, ancak Libya'daki olayları tarafsız bir gözle analiz etmek gerektiğini" belirtti. Maduro, "Libya'nın istilasını haklı gösterecek koşulların yaratılmakta olduğunu, bundaki esas amacın Libya petrolünü ele geçirmek olduğunu" iddia etti.

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