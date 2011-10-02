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Dünya

Chavez'den Kaddafi ve Esad'a destek

Venezuela Devlet Başkanı Chavez, Kaddafi ve Esad'ın 'ABD'ye karşı direnişlerini' desteklediğini söyledi.

02 Ekim 2011 03:00

T24 - Venezuela Devlet Başkanı Chavez, Kaddafi ve Esad'ın 'ABD'ye karşı direnişlerini' desteklediğini söyledi.
 

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'den Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi ile Suriye Devlet Başkanı Esad'a destek geldi.


Chavez, Libyalılar'ın istila ve baskıya karşı direndiğini belirterek Kaddafi'nin ölmemesi için dua ettiğini söyledi. Kaddafi'nin yerinin kimse tarafından bilinmediğini kaydeden Chavez, devrik liderin direniş hareketini yönetmek için çöle kaçmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.


Suriye'deki gelişmelere de değinen Chavez, ‘kardeşim’ diye hitap ettiği Beşşar Esad'la telefonda görüştüğünü söyledi ve ülkesinin Esad ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.


Chavez ayrıca Suriye'de yaşananların Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından Suriye halkını yok etmek için tasarlandığını da öne sürdü.

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