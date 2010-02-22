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Dünya

Chavez'den İngiltere'ye gözdağı

Venezuela Devlet Başkanı, İngiltere'nin 1833'te işgal ettiği ve Arjantin'le savaşa neden olan Falkland adaları için kraliçeye seslendi: Arjantin yalnız değil, adaları iade et...

22 Şubat 2010 02:00

T24 - Venezuela Devlet Başkanı, İngiltere'nin 1833'te işgal ettiği ve Arjantin'le savaşa neden olan Falkland adaları için kraliçeye seslendi: Arjantin yalnız değil, adaları iade et...

Venezuela lideri Hugo Chavez, Arjantin'in yeni bir Falkland savaşında İngiltere karşısında yalnız olmayacağını söyledi.

TV'de pazarları yaptığı 'Alo Başkan' programında konuşan Chavez, "Ey İngiltere, ne zamana kadar Falkland'da kalacaksın?" diye sordu ve Kraliçe 2. Elizabeth'in takımadayı Buenos Aires'e iade etmesini istedi.

Chavez, "İngiltere kraliçesi, sana söylüyorum sana; imparatorluklar bitti. Bunun farkında değil misin? Falkland'ı Arjantin halkına iade et..." dedi.

İngiltere, Falkland adalarını 1833 yılından beri işgal altında tutuyor.

Adalar, 1982 yılında İngiltere'yle Arjantin arasında savaşa yol açmış, Arjantin savaşı kaybetmişti.

İngiltere'nin Falkland açıklarında petrol arama çalışmalarına başlayacağını açıklaması, adaların egemenliği üzerinde hak iddia eden Arjantin'le Londra arasındaki gerilimi yükseltmiş bulunuyor.

Falkland açıklarında, tahminlere göre, 13 ila 60 milyar varil petrol bulunuyor.

Chavez, "İngilizler Arjantin'i tehdit etmeye devam ediyor. Ama durum değişti, Sayın Kraliçe; artık 1982'de değiliz. Arjantin saldırıya uğrarsa, yalnız olmayacağından emin olabilirsiniz" diye konuştu.

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