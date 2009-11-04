Chavez'den ilginç tasarruf önerisi

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, vatandaşlarına, elektrik tasarrufu için gece tuvalete gitmek için uyandıklarında fener kullanmalarını tavsiye etti.

Chavez, yaptığı konuşmada, "Örneğin sabah 03.00'te tuvalete gitmek için uyandığında, neden tüm ışıkları açıyorsun? Yakınına bir fener koy ve onu kullan" dedi.

Özellikle petrol gibi doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Venezuela'da elektrik kurumları ihtiyacı karşılayamıyor. Venezuela'da 2008'in nisan ayından bu yana 4 geniş çaplı elektrik kesintisi oldu.

Hugo Chavez, elektrik sisteminin geliştirilmesi için bu sektöre yıl sonuna kadar 130 milyon avro yatırım yapılmasını dün onaylamıştı.

Chavez, bugünkü açıklamasında, "elektriği boşa harcayan" büyük ticaret merkezlerini de eleştirdi ve bu yerlerin kendi elektriklerini üretmeleri gerektiğini ifade etti. Özel ya da kamuya ait tüm fabrikaların da gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Chavez, büyük şirketlerin elektrik tüketiminin de denetleneceğini söyledi.

Chavez, Devlet Başkan Yardımcısı Ramon Carrizalez'den de çok fazla elektrik tüketen kamu kurumlarının elektriğinin kesilmesini istedi.