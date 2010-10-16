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Dünya

CHAVEZ'DEN BELARUS'A PETROL SÖZÜ MINSK (A.A)

16 Ekim 2010 23:09

-CHAVEZ'DEN BELARUS'A PETROL SÖZÜ MINSK (A.A) - 16.10.2010 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Rusya ziyaretinden sonra geldiği Belarus'ta, bu eski Sovyet cumhuriyetine gelecek 200 yıl için petrol sağlama sözü verdi. Chavez, Minsk'te yaptığı açıklamada, Belarus'a, ekonomisinin bel kemiği olan petrol rafinerilerinin "gelecek 200 yıl petrol sıkıntısı yaşamayacağı" taahhüdünde bulundu. Minsk ziyaretinde küresel kapitalizme eleştirilerini de sürdüren Chavez, "Bizim ilişkilerimizde borçlu yok. Bizler yoldaşız ve emperyalizme alternatif, çok kutuplu bir dünya inşa ediyoruz" diye konuştu. Venezuela geçen mart ayında Belarus'a günde 80 bin varil ham petrol göndermeyi kabul etmiş, ortak petrol ve doğalgaz girişimleri yaratma konusunda anlaşmaya varmıştı.   Hugo Chavez, Moskova ziyaretinde de Rusya ile enerji anlaşmaları imzalamış ve Venezuela'nın ilk nükleer tesisinin inşası için anlaşmaya varmıştı.      

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