Chavez'den beklenmedik Küba ziyareti

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Küba'ya beklenmedik bir ziyarette bulundu.



Chavez'in 2012'de kendisine bir kez daha devlet başkanı olmasının yolunu açan referandumdan 5 gün sonra Küba'ya yaptığı bu ziyaret simgesel bir ziyaret olarak nitelendirildi.



Kübadaki internet medyasındaki haberlere göre bir çalışma ziyareti olan bu gezinin kaç gün süreceğiyle ilgili bilgi ise açıklanmadı.



Latin Amerika'nın dev petrol gücü Venezuela, Küba'nın hem siyasi, hem de ekonomik müttefiği. Venezuela Küba'ya özel tarifeyle günde 92 bin varil petrol temin ediyor. Bu iki dost ülkenin ABD ile arası ise hiç iyi değil...

