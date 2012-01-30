Chavez'den bankalara uyarı



T24 - Bankacılık sektörünün yüzde 28'i kontrolü altında olan Venezuela Devlet Başkanı, yasaların öngördüğünün aksine tarım projelerini finanse etmeyi reddeden özel bankalara 'millileştirme' tehdidinde bulundu.





Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, hükümetin teşvik ettiği tarım projelerini finanse etmeyi reddeden bankaları millileştirme uyarısında bulundu.



Chavez, radyo ve televizyonda yayımlanan konuşmasında, anayasaya uymayan ve görevini yerine getirmeyen özel bankaları millileştirmekten hiç çekinmeyeceğini belirterek, "Anayasaya ve yasalara uyulmasını garanti etmek zorundayız" dedi.





Düzenlemelere uymamakla suçlandı

Hugo Chavez, Venezuela'nın en büyük özel bankalarını da düzenlemelere uymamakla suçladı. Venezuela'da yasalar, bankaların, borç verme programlarının en az yüzde 10'unu, hükümetin kalkınma projelerini finanse etmeye ayırmalarını öngörüyor.



Ülkede bankacılık sektörünün yaklaşık yüzde 28'i, Chavez hükümetinin kontrolünde.





