Chavez'den anlamlı ziyaretler...

Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, yarın başlayacak ve altı "dost" ülkeyi kapsayan gezisinde, Küba, Çin, Rusya, Belarus, Fransa ve Portekiz'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Chavez açıklamasında, 21-27 Eylül tarihlerindeki gezisinin Küba'dan başlayacağını ve Havana'da Fidel Castro ile erkek kardeşi Raul'a, son kasırgaların ülkelerinde büyük yıkıma neden olmasından ötürü "dayanışmasını" dile getireceğini belirtti.

Daha sonra "stratejik müttefik" Çin'e geçeceğini ve bu ülkede Çin'in 4 milyar dolar, ülkesinin de 2 milyar dolar katkısıyla oluşturulacak "sosyalist üretim projeleri" için ortak yatırım koşullarını hayata geçireceklerini belirten Chavez, ayrıca Venezüella Hava Kuvvetleri'ne 2009 başında katılması öngörülen 24 adet K-8 eğitim uçağının satışının sonuçlandırılacağını kaydetti.

Hugo Chavez, Pekin'den, ülkesinin en büyük silah ve askeri partneri olan Rusya'ya geçeceğini belirterek, "Sadece Venezüella'nın değil, tüm Latin Amerika'nın, Rusya gibi dosta ihtiyacı var" dedi. Belarus ziyaretiyle ilgili ayrıntı vermeyen Chavez, Paris'e de "iyi dostu" Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmeye gideceğini söyledi.

Chavez, son durağı Portekiz'de, 50 bin prefabrike konutun ve bilgisayar sistemlerinin satışı için yapılacak anlaşmalara imza atacak, doğalgaz projelerine Portekiz'in katılımıyla ilgili müzakerelerde yer alacak.

Rusya'nın sesten hızlı uçan Tu-160 bombardıman uçakları, Karayibler ve Atlas Okyanusu'nda eğitim uçuşu yapmak amacıyla geçen hafta Venezüella hava üslerini kullanmıştı. İki ülke, kasımda ortak deniz tatbikatı düzenleyecek.