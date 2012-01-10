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Dünya

Chavez'den ABD'ye kınama KARAKAS (A.A)

10 Ocak 2012 11:11

-Chavez'den ABD'ye kınama KARAKAS (A.A) - 10.01.2012 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD'nin, Venezuela'nın Miami Başkonsolosu Livia Acosta Noguera'yı sınır dışı etme kararı'nın ''haksız ve keyfi'' olduğunu belirtti. Chavez, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''bu kararın emperyalist bir gücün yeni bir gülünç hareketi olduğunu'' söyledi. ABD, Venezuela'nın Miami Başkonsolosu Livia Acosta Noguera'yı sınır dışı etme kararı almıştı. Dışişleri Bakanlığı, istenmeyen kişi ilan edilen Noguera'ya ABD'yi terk etmesi için 10 Ocak Salı gününe kadar süre verildiğini belirtmişti.

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