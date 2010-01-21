Chavez'den ABD'ye büyük suçlama

T24-Haiti'de 7.0 büyüklüğünde deprem sonrası ABD'nin kurtarma çalışmalarına katılmak ve asayişi sağlamak için bu ülkeye 4 bin takviye asker daha göndereceğini açıklaması Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i çileden çıkardı. Chavez, "cesetler üzerinden Haiti kuşatılıyor" dedi.



Başkan'lık sarayına kuşatma

Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD'yi “cesetler üzerinden Haiti'yi kuşatmakla” suçladı ve “Amerikan imparatorluğu, cesetler ve halkın gözyaşları üzerinden Haiti'yi kuşatıyor. Havaalanından başladılar. Haiti'nin Devlet Başkanlığı yıkıntılarına girmek isterseniz, orada Amerikan donanma askerlerini bulabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Chavez, Amerikalıların BM ya da Amerikan Devletler Topluluğuna danışma geregi bile duymadan Haiti'yi kuşattığını da sözlerine ekledi.

Bolivya'dan da ABD'ye sert eleştiri

Chavez'in yakın müttefiki Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de ABD'yi sert dille eleştirdi ve BM'yi Haiti'deki Amerikan varlığını reddetmek üzere acil toplantıya çağırdı.

Haiti'deki Amerikan askeri varlığını “askeri işgal” olarak niteleyen Morales, “ABD'nin bir doğal afeti Haiti'yi ele geçirmek ve askeri anlamda işgal etmek için kullanması mümkün değildir” diye konuştu. Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da Amerikan askerlerinin Haiti'deki varlığını eleştirmişti.

Başkanlık sarayı kuşatıldı

Ülkenin en önemli mimari yapısı olarak kabul edilen ancak depremle tahrip olan Başkanlık Sarayı çevresine dün ve bugün çok sayıda ABD'li asker helikopterle indi.

Haiti'deki asker sayısını artıracağını açıklayan ABD, ilk etapta 2 bin deniz piyadesini ülkeye gönderdiğini bildirmişti. Başkanlık Sarayı önüne indirilen ABD'li askerleri bölgede çadırlarda yaşayan halk da dikkatle izledi. Askerler hemen hemen yıkılmış olan sarayın çevresinde güvenlik duvarı oluşturdu.

ABD 4 bin takviye asker daha gönderiyor

ABD, kurtarma operasyonlarına katılan askerlerinin sayısını 15 bine çıkarmak için 4 bin takviye asker daha göndermeyi planlıyor.





Haitili yetkililer: "Amerikalı askerleri biz çağırdık"

Chavez'in iddialarına cevap niteliği taşıyan açıklamalar da Haiti Devlet Başkanı Rene Preval'den geldi:

Haitili yetkililer, depremin ardından ülkeye gelen Amerikalı askerleri kendilerinin çağırdığını açıkladı.Fransız basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Jean-Max Bellerive, 12 Ocaktaki yıkıcı depremden sonra Amerikalıların gelmesini istediklerini belirtti.

"Amerikalıların bizim talebimiz üzerine burada oldukları çok açık ve sadece insani yardım ve güvenlik alanlarında yardım için buradalar" diyen Bellerive, her türlü yardımı Haiti'de memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Devlet Başkanı Rene Preval de "Haiti'nin boyunduruk altında olmadığını" ifade etti. Preval, "ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bu hafta geldi ve Amerikan askerlerinin yardıma gelmesine onay verip vermediğimi sordu. Ona evet dedim. Her şey işte bu çerçevede gelişti"dedi.