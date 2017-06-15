Chavezciliğin yavaş yavaş yıkılışı

Venezuela Anayasa Meclisi Başkanlık Divanı yeni anayasa meclisinin toplanmasını reddetmesinin gerekçelerini 17 Mayıs'ta yazılı olarak açıkladı. Luisa Ortega Diaz halkoylaması yapılmamış olmasını eleştirdi ve 1999 Anayasasında teminat altına alınmış olan hakların ihlal edilebileceğini savundu.

Başsavcı bu ifadelerle, bağımsız gözlemcilerin de savunduğu, Venezuela'daki krize çözüm bulmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olmadığı' şeklindeki görüşe katılmış oluyordu. Ona göre anayasanın değişmesi krizin daha da tırmanmasına yol açacaktı.

Hükümette bölünme

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti, cumhuriyet başsavcısının aynı zamanda Venezuela halkının da eleştirilmesi olarak da algılanabilecek değerlendirmesini reddettiği için Ortega Diaz anayasa meclisinin feshedilmesi talebiyle yüksek mahkemeye başvurdu.

Ortega Diaz pratikte Maduro'nun özel avukatlık bürosu olarak faaliyet gösteren yüksek mahkemenin ret kararı almasına tepki olarak anayasa mahkemesi üyeleri hakkında işlem başlatılmasını talep etti. Başsavcı yüksek hâkimleri devletin cumhuriyetçi yapısına karşı komplo hazırlamakla suçluyor.

Başsavcı daha önce de yüksek mahkemenin anayasa kurulunu anayasal düzeni yıkıcı politikalara destek vermekle suçlamıştı. Nitekim Venezuela parlamentosunun feshedilmesi, Maduro diktasının resmen tasdik edilmesi anlamına geliyordu.

20 yılda Venezuela'ya yerleştirilen kurumsal sistemin kilit isimlerinden biri olan Luisa Ortega Diaz bu girişimiyle, zaten zayıf düşmüş olan Maduro hükümetini daha da zor duruma soktu.

Çelişkiler içindeki muhalefet

Başsavcı tabii ki sadece kendi adına değil, ülkenin en yüksek makamlarına kadar yerleşmiş olan muhalefet adına da hareket ediyor. Chavezciler muhalefet medyası tarafından öne çıkarılmak yerine sosyal medya üzerinden haberleşmeye özen gösteriyorlar.

Ancak, kadın başsavcının önderliğinde resmi hükümet kurumlarıyla köprüleri atmak isteyen muhalif grup içindeki çelişkilerden sıyrılamıyor. Bu harekete katılanların büyük çoğunluğu halkın memnuniyetsizliğini temsil etmekle birlikte, mağduru olduğu Venezuela trajedisinin gerçek nedenlerini inkâra zorlayan bir çeşit mistik dogmacılığın mensubu gibi davranıyor.

Luisa Ortega Diaz da ‘Chavez'in mirasının' savunuculuğunu yapıyor. Chavez'e adeta tapan muhalefet Nicolas Maduro'yu ‘ekonomi savaşlarından' ve petrol fiyatının düşmesinden sorumlu tutuyor.

Muhalif kanat Venezuela'nın içinde bulunduğu geçiş sürecinde önemli rol oynayacak. Chavezciliğin tükenmeye başlaması demokrasiye dönüş yolunu açacak mı? Yoksa petrol gelirleriyle finanse edilen devrimci projenin iflas etmesi bir Güney Amerika ülkesini daha dikta rejimine mi sürükleyecek? Bunu kestirmek çok zor.

Venezuelalı Siyaset Bilimci Manuel Silva-Ferrer Berlin'deki Latin Amerika Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

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Manuel Silva-Ferrer