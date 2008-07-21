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Dünya

Chavez yine de kucaklayacak

Venezuela lideri Chavez, 8 ay önce düzenlenen bir zirve sırasında kendisine "Kapa çeneni" diye bağıran İspanya Kralı Juan Carlos'u ziyaret edecek.

21 Temmuz 2008 03:00

MADRİD - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Şili'de yaklaşık 8 ay önceki İberya-Latin Amerika zirvesinde kendisine "Kapa çeneni" diye bağıran İspanya Kralı Juan Carlos'a hitaben, "Sana sarılmak hoşuma gidecek, ama biliyorsun ki çenemi kapatmayacağım" dedi.

İspanya'yı 25 Temmuz'da ziyaret edecek olan Chavez, Venezuela devlet televizyonu ve radyosunda her pazar yaptığı 'Alo Başkan' adlı programdaki konuşmasında Kral Carlos'tan 'arkadaşım' diye söz etti.

Carlos'un zirvedeki sözlerini duymadığı için ona cevap vermediğini söyleyen Chavez, "Kralı göreceğimden emin değilim, çünkü Madrid dışında olacak. Onu bulunduğu yerde ziyaret etmemi istedi. Zaman olacak mı bilemiyorum, ama koordinasyonu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Chavez, Rusya, Belarus, Portekiz ve İspanya'yı kapsayan gezisi çerçevesinde 25 Temmuz'da Madrid'e gelecek. (AA)


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