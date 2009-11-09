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Dünya

Chavez yine ABD'ye çattı

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD'nin Venezuela-Kolombiya savaşını kışkırtabileceğini ileri sürdü.

09 Kasım 2009 02:00

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD'nin Venezuela-Kolombiya savaşını kışkırtabileceğini ileri sürdü.

Haftalık TV ve radyo konuşmasında ordu komutanlarına seslenen Hugo Chavez, olası bir savaş için her zaman hazır durumda olmalarını istedi ve "Savaşı önlemenin en iyi yolu, ona hazır olmaktır" dedi.

Kolombiya'nın, son yapılan anlaşmalarla ABD güçleri için ülkesinde daha fazla üs olanakları sağlamasının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten Chavez, çıkabilecek bir Venezuela-Kolombiya savaşının tüm Güney Amerika'ya yayılacağını savundu.

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